Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges 25 EUR Spectacle initialement prévu le 28 mars 2020 puis reporté au 20 mars 2021, est à nouveau reporté au samedi 26 mars 2022.

Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date. Magic Show Productions présente :

Le 5ème Festival International de Magie des Vosges

2H00 de spectacle pour toute la famille. Au programme :

SOS PETROSYAN (Allemagne) -Quick Change « Changement rapide de costume »

GAËTAN BLOOM (France) – Présentateur

NIEK TAKENS ( Pays-Bas) – Manipulation

CLEMENT DEMANGEL (France) – Mentalisme

ERIC LEE (France) – Grandes Illusions

GWENAËLLE ARDAULT (France) – Manipulation 2 séances 15H00 et 21H00

Ouverture des portes 1H00 avant. +33 892 39 01 00 https://www.placeminute.com/event/festival-theatral/5eme-festival-international-de-magie-des-vosges,32088.html Mélie Antoine

Détails

