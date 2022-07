5ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » AU CRÈS Le Crès, 26 juillet 2022, Le Crès.

5ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » AU CRÈS

2022-07-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-26 21:00:00 21:00:00

Petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir et partager, une large palette d’activités :

• Podium Numérique : Couplage de Jeux Virtuels et d’Activités Physiques

• Jeux en Bois de Logique et d’Habileté : Puissance 4, Jeu Grenouille, le Fakir …

• Zumba : Animation ludique de Remise en Forme en Musique

• Parcours Moteurs : Draisiennes, Trottinettes

• Structures Gonflables : Rugby Parc, Tour d’Escalade Gonflable, Précis Foot

• AquaFitBag : Recherche d’Equilibre, avec un sac rempli d’air et d’eau

• Tir au Laser : Cibles électroniques avec carabine à rayon laser

• Coopère 34 : Le Vieux Biclou – « Vacances à Vélo » – tout public

Un kit Environnement offert par le Département agrémentera la Tournée 2022 résolument axée sur la sensibilisation à la protection de la Nature.

Le mardi 26 juillet au Lac du Crès, rendez-vous pour la 5ème étape, où un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 17H à 21H, par le Département de l’Hérault et Hérault Sport avec le soutien de la ville du Crès et la participation d’une association à caractère environnemental du Réseau Coopère34.

