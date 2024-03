5ème édition Troll In Game rue Paul Strauss Ronchamp, samedi 6 avril 2024.

5ème édition Troll In Game rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

4ème édition du Troll in Game à La Filature de Ronchamp

Samedi 1er avril de 10h à 22h

Dimanche 2 avril de 10h à 17h

Buvette et petite restauration sur place

Au programme :

jeux en tout genre (jeux de plateau, jeux de construction, jeux XXL…)

Boutique de jeux, bornes arcades, session d’Escape Game sur rendez-vous .

« La Planche se déplace à la Filature » au gymnase aux mêmes horaires. La Planche des Belles Filles vous propose plusieurs activités sportives: tir à l’arc, Biathlon laser, Présentation du « Explore Game » de La Planche.

Réservation pour l’Escape Game 5 euros par personne durée 30 min à partir de 10 ans

Réservation pour la soirée d’observation le Samedi soir (nombre de place limitée) avec le Domaine de l’Étoile.

Réservation pour le dessiné c’est gagné !

Réservations et informations : 03 84 36 51 59 / 06 63 14 28 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

rue Paul Strauss La Filature

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement 5ème édition Troll In Game Ronchamp a été mis à jour le 2024-03-12 par RONCHAMP TOURISME