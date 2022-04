5ème édition Tonnerre Passion Mécanique Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

2022-05-07

2022-05-07 – 2022-05-07

Tonnerre Yonne Le Samedi 7 Mai, rendez-vous à Tonnerre au Pâtis pour les amateurs de voitures de sport ! Expo des voitures de 12h à 14h, baptêmes en voitures au profit d’associations caritatives de 14h à 17h (inscriptions aux baptêmes à partir de 13h30). https://www.facebook.com/TonnerrePassionMecaniqueOfficiel/ Le Samedi 7 Mai, rendez-vous à Tonnerre au Pâtis pour les amateurs de voitures de sport ! Expo des voitures de 12h à 14h, baptêmes en voitures au profit d’associations caritatives de 14h à 17h (inscriptions aux baptêmes à partir de 13h30). Tonnerre

