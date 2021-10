5ème édition – Festival Les Murmures du Val Foncine-le-Haut, 6 novembre 2021, Foncine-le-Haut.

5ème édition – Festival Les Murmures du Val Foncine-le-Haut

2021-11-06 – 2021-11-06

Foncine-le-Haut Jura Foncine-le-Haut

Concerts Indoor & Extérieur sous chapiteau.

Grande scène : IPHAZE | Dirty Deep | Une Touche D’Optimisme | & The Harbingerz.

Chapiteau : DJ Set by VALCOR.

Artistes des 4 coins de la France, mais aussi locaux.

Hâte de voir tout ce beau monde vous faire vibrer et chavirer !

Restaurations rapides – Bières bio La Gevrinoise – Brasserie Artisanale – Vin chaud – Maquillages – Espace chill-out.

lesmurmuresduval@gmail.com https://lesmurmuresduval.wixsite.com/lesmurmuresduval

Concerts Indoor & Extérieur sous chapiteau.

Grande scène : IPHAZE | Dirty Deep | Une Touche D’Optimisme | & The Harbingerz.

Chapiteau : DJ Set by VALCOR.

Artistes des 4 coins de la France, mais aussi locaux.

Hâte de voir tout ce beau monde vous faire vibrer et chavirer !

Restaurations rapides – Bières bio La Gevrinoise – Brasserie Artisanale – Vin chaud – Maquillages – Espace chill-out.

Foncine-le-Haut

dernière mise à jour : 2021-10-21 par