5ème édition du Trophée Éric TROTZIER Grendelbruch, dimanche 18 août 2024.

5ème édition du Trophée Éric TROTZIER Grendelbruch Bas-Rhin

Rallye de navigation, balade, exposition de voitures et motos anciennes, youngtimers et récentes. Buvette et restauration sur place (sur réservation).

Cette manifestation est ouverte à toutes les voitures et motos anciennes, youngtimers, et récentes sportives et prestiges.

Au programme

– De 8h00 à 9h00 accueil des participants inscrits à la navigation

– 9h15 Rallye de navigation, départ des premières voitures

– 9h30 à 16h00 Exposition des voitures

Buvette toute la journée

A partir de 12h00 restauration sur place (sur réservation) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 08:00:00

fin : 2024-08-18 16:00:00

Stade de foot

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est contact@club-ravage.fr

L’événement 5ème édition du Trophée Éric TROTZIER Grendelbruch a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile