5ÈME ÉDITION DU TRAIL DU VENTOLET À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais, samedi 6 avril 2024.

5ÈME ÉDITION DU TRAIL DU VENTOLET À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

L’association Val31 organise la 5e édition du Trail du Ventolet à Villefranche-de-Lauragais. Rendez-vous le samedi 6 avril 2024 à partir de 14 heures.

Cette année, un challenge récompensera l’entreprise ou l’association ayant inscrit le plus grand nombre d’équipe sur le relai La Mièja . Faites passer le message !

Comme l’année passée, aucun gobelet ne sera fourni aux ravitaillements et l’inscription comprend 1€ pour un gobelet consigné à la buvette.

Le village course s’organise dans le centre ville de Villefranche autour de la place Gambetta ou se déroulent les courses enfants .

Inscriptions https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3390

Dés la fin des épreuves, la remise des récompenses se déroule sous la halle centrale, autour de la buvette où une boisson est offerte à tous les participants.

Comme d’habitude, un repas payant (11€) sera proposé aux coureurs et accompagnants après les courses, vous pouvez le réserver dès l’inscription faite en ligne ou bien le soir même mais dans la limite des stocks disponibles.

Enfin toujours sous la halle, la soirée se termine autour d’une animation musicale.

Début de la remise des dossards à partir de 14h à la halle centrale

16h00 animation et courses enfants

16h45 pour la Ventada 24 kms,

17h00 pour la Pichona 8 kms

17h05 pour la Passejada randonnée 9 kms, (non chronométrée)

17h30 pour la Ventoleta / la Mièja 14 kms individuel et relai (7X2 kms)

Arrivée de tous les coureurs de 18h15 à 19h45

Remise récompenses de 19h à 20h .

