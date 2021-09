Mazamet Mazamet Mazamet, Tarn 5ème EDITION DU SALON DES CINEPHILES ET DU VINYLE Mazamet Mazamet Catégories d’évènement: Mazamet

5ème EDITION DU SALON DES CINEPHILES ET DU VINYLE Mazamet, 18 septembre 2021, Mazamet. 5ème EDITION DU SALON DES CINEPHILES ET DU VINYLE 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 rue Gaston Cormouls-Houlès LA HALLE

Mazamet Tarn Mazamet Tarn Marché du cinéma et du vinyle pour les collectionneurs et les fans salon.cinephiles@yahoo.fr +33 6 70 56 81 39 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

lieuville 43.48993#2.37399