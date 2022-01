5ème édition du Salon des Arts de St Christol Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Catégories d’évènement: Gard

Saint-Christol-lez-Alès Gard Maison pour tous Saint-Christol-lez-Alès Gard Saint-Christol-lez-Alès Cette année le Salon des Arts revient en présentiel à la Maison Pour Tous !L’invitée d’honneur de cette édition est Martine Woellet !Martine Woellet, originaire de Metz où elle a travaillé jusqu’en 1985, date à laquelle elle s’est installée dans le Sud, à Monoblet. La lumière, les paysages ont réveillé sa fibre artistique, elle s’est inscrite à un club de peinture et a commencé à peindre au couteau en 1989 avec les conseils d’un peintre à la retraite, mais en 1994 elle découvre de nouvelles techniques avec un professeur des beaux-arts à la retraite, elle s’initie au surréalisme ce fut une grande chance pour elle, avec plusieurs inspirations, moments ou instants de la vie qui la transportent vers des horizons différents.Elle a découvert la joie, le bonheur intense que la création lui procurait, c’est devenu pour elle une passion dévorante, un moyen d’expression fabuleux, elle essaye de transcrire la profondeur de son âme à travers ses couleurs, ses émotions, ses souvenirs. La lumière est toujours présente sur ses toiles, comme un espoir, un réconfort, une thérapie.Son plaisir est d’attirer et d’emmener le regard du visiteur dans son univers, de le faire participer à ses voyages, à ses rêves.*Infos pratiques :- Rendez-vous les 05 et 06 Février 2022- Où? : Maison pour tous de Saint Christol les Alès- Quand? : Le samedi de 14h00 à 18h30 et le Dimanche de 10h00 à 18h00- Tarif : Entrée gratuite- Informations complémentaires auprès de la structure organisatrice par téléphone au 0602368531 +33 6 02 36 85 31 Droits libres

