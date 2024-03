5ÈME ÉDITION DU MEETING AÉRIEN DES ÉTOILES ET DES AILES Carcassonne, samedi 21 septembre 2024.

5ÈME ÉDITION DU MEETING AÉRIEN DES ÉTOILES ET DES AILES Carcassonne Aude

Après le très grand succès des quatre précédentes éditions (plus de 40 000 spectateurs en 2022 sur l’aéroport de Toulouse Francazal), l’association toulousaine Des Étoiles et Des Ailes présidée par Catherine Gay, organise la 5ème édition du Meeting Aérien sur l’aéroport de Carcassonne Sud de France les 21 et 22 septembre 2024 en partenariat avec la région Occitanie, la ville de Carcassonne et Carcassonne agglo.

Comme à chaque édition, ce rendez-vous incontournable des passionnés exposera l’histoire de l’aviation. Les milliers de visiteurs attendus pourront admirer de très nombreux avions de légende d’hier et d’aujourd’hui, civils et militaires, et assister à un show aérien pour la 1ère fois sur l’aéroport de Carcassonne. Le meeting aérien accueillera également un Forum des métiers de l’aéronautique et de l’insertion. La situation de forte reprise d’activité dans ce secteur nous conduit à organiser cet évènement utile à la filière.

Cette 5ème édition sera commentée par Frédéric Beniada, auteur et journaliste spécialisé aéronautique et défense.

Cet évènement, inédit à Carcassonne, va à nouveau réunir les passionnés d’aviation mais aussi permettre à un nouveau public de vivre un week-end d’exception autour d’avions de légende, de shows aériens, d’animations et de démonstrations en vol. Le ciel occitan nous appartient pour y écrire ensemble une nouvelle page de ce rendez-vous unique . Catherine Gay, Présidente de l’association des Etoiles et des Ailes.

La Ville de Carcassonne est heureuse d’accueillir pour la 1ère fois ce rendez-vous donné par l’association des étoiles et des ailes qui au fil des ans, a su fidéliser de par sa qualité, des milliers de spectateurs. Cet événement permettra également la mise en lumière de notre nouvel aéroport récemment rénové et de l’École Nationale de l’Aviation Civile dont la Ville est fière. Nous vous attendons nombreux les 21 et 22 septembre prochains pour partager avec nous de grands moments d’émotions . Gérard Larrat, Maire de Carcassonne

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

L’événement 5ÈME ÉDITION DU MEETING AÉRIEN DES ÉTOILES ET DES AILES Carcassonne a été mis à jour le 2024-03-18 par A.D.T. de l’Aude / OT Carcassonne