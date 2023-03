5ème édition du Festival Théâtres de Bourbon Veauce Veauce Catégories d’Évènement: Allier

2023-08-03 – 2023-08-14

Allier Veauce EUR Festival de théâtre en plein air, 38 représentations, 13 spectacles.

Des pièces et des troupes de théâtre d’exception, présentées dans des sites patrimoniaux d’exception. theatresdebourbon@yahoo.fr +33 6 86 06 02 46 Veauce

