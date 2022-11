5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Aude Le Festival International du Film Politique (FIFP) est un festival cinématographique à destination du grand-public et des scolaires. Le FIFP a été créé en 2018 par l’Association Regard Caméra. Fondé sur des valeurs humaines et citoyennes, autour de la passion du 7e art, le FIFP met en lumière ce genre qui n’en est pas un, dont l’importance, bien souvent la pertinence, nous marque individuellement et collectivement. Le FIFP transforme, durant 5 jours, Carcassonne, son cœur de ville et son patrimoine médiéval, en une cité du cinéma politique français et international. Pleinement détaché des enjeux partisans, le festival ne met pas en avant les femmes et hommes du monde politique mais les œuvres politiques du monde. Carcassonne

