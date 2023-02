5ème édition du Festival de la Voix Verte Betz Betz Catégories d’Évènement: BETZ

Oise

5ème édition du Festival de la Voix Verte, 23 septembre 2023, Betz Betz. 5ème édition du Festival de la Voix Verte Betz Oise

2023-09-23 11:00:00 – 2023-09-23 23:00:00 Betz

Oise Betz Le festival de la voix verte fait son grand retour pour sa 5ème édition le 23 septembre de 11h à 23h sur la Voie Verte du Pays de Valois à Betz. festivaldebetz@gmail.com Betz

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: BETZ, Oise Autres Lieu Betz Adresse Betz Oise Ville Betz Betz lieuville Betz Departement Oise

Betz Betz Betz Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betz betz/

5ème édition du Festival de la Voix Verte 2023-09-23 was last modified: by 5ème édition du Festival de la Voix Verte Betz 23 septembre 2023 Betz Betz, Oise Oise

Betz Betz Oise