5ème édition du Chemin des Arts

Les artistes du Nombre d'Or présentent le Chemin des Arts de la Baie de Somme : 28 artistes vous font découvrir 12 ateliers. Les artistes de la Baie de Somme, adhérents de l'association Le Nombre d'Or, ont le plaisir de vous accueillir chez eux de Le Crotoy au Tréport. Dans leur atelier, leur jardin ou leur boutique, venez découvrir leur univers de création le temps d'un week-end : Vianney Clavreul (démonstration de forge), Xavier Dumont (peinture), Hélène Farge ( photographie), Chez Louise Defente ( céramique (terre vernissée), Sophie Goldaniga ( céramique raku / sculpture) et bien d'autres….

Date: 23 octobre 2021
Lieu: Saint-Valery-sur-Somme, Somme
Contact: nombredor80@gmail.com

