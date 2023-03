5ème édition des Rencontres Musicales Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Cher À l’honneur de la 5ème édition des rencontres musicales, des concerts vous sont proposés, les tourneurs tourneront leurs cartons et chanteront sur la place, un pôle pour enfants est prévu avec de nombreuses animations. adhb18@orange.fr +33 6 62 75 10 28 Rencontres musicales

