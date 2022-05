5ème édition des Prix de l’innovation mutuelle Mutualité française, 6 juin 2022, .

5ème édition des Prix de l’innovation mutuelle

Mutualité française, le lundi 6 juin à 00:00

**Le 43ème Congrès de la Mutualité Française, qui se déroulera du 7 au 9 septembre 2022 au Parc Chanot à Marseille, sera l’occasion de lancer la 5ème édition des Prix de l’innovation mutuelle.** Organisés en partenariat avec le Liberté Living Lab, ils récompenseront trois lauréats en mesure de proposer une technologie, un procédé, un dispositif ou un service novateur qui mérite de faire l’objet d’une large diffusion pouvant bénéficier au plus grand nombre. **La Mutualité Française, un acteur engagé dans l’innovation** Désireuse d’encourager et de valoriser des projets innovants sur les enjeux de citoyenneté et de lutte contre les inégalités de santé, la Mutualité Française décernera trois prix répartis selon les catégories suivantes : * Mobilisation/participation citoyenne : ce prix vise à récompenser les porteurs d’initiatives en matière d’innovations citoyennes à destination des publics jeunes. Une attention plus particulière sera donnée aux projets répondant aux enjeux intergénérationnels et/ou d’inclusion. * Inégalités sociales et territoriales de santé : ce prix distingue les dispositifs et solutions qui luttent contre les inégalités de santé qu’elles soient sociales, territoriales et/ou environnementales. Les projets qui s’appuient sur des innovations comme leviers d’impact à grande échelle seront plus particulièrement valorisés. * Coup de cœur du Congrès : Pour ce dernier prix, le lauréat sera désigné parmi trois candidats présélectionnés par le jury, à l’issue du vote des congressistes, via une application dédiée. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de représentants du monde mutualiste et d’experts extérieurs. Ils bénéficieront d’une dotation financière ainsi que de visibilité auprès du monde mutualiste, mais aussi, plus largement, auprès de professionnels et décideurs de la santé. Les prix seront décernés à l’occasion d’une séquence dédiée lors du Congrès. Qui peut candidater et comment ? Les prix sont accessibles aux entreprises, aux start-ups, aux associations, aux collectivités et aux groupements adhérents à la Mutualité Française (tous Livres confondus). Alors n’hésitez pas ! Vous avez **jusqu’au 6 juin 2022** pour renseigner le formulaire de candidature. Pour toutes informations, vous pouvez écrire à : [[prixinnovation@mutualite.fr](mailto:prixinnovation@mutualite.fr)](mailto:prixinnovation@mutualite.fr)

