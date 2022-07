5eme édition des ORRYginales d’Orry la Ville Orry-la-Ville Orry-la-Ville Catégories d’évènement: Oise

5eme édition des ORRYginales d’Orry la Ville Orry-la-Ville, 2 octobre 2022, Orry-la-Ville. 5eme édition des ORRYginales d’Orry la Ville

Place de la Libération Orry-la-Ville Oise

2022-10-02 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00 Orry-la-Ville

Oise Orry-la-Ville Venez admirer les véhicules d’exception de la 5ème édition des ORRYginales!

Au programme:

postmaster@orryzon.fr +33 3 44 58 96 16 https://orryzon.fr/

