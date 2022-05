5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Gold Coast Cinema, 15 mai 2022, Roslyn Harbor.

Gold Coast Cinema, le dimanche 15 mai à 14:00

Le 16 mai 2022 se tiendra la 5e édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP).Pour cette journée qui sera célébrée dans le monde entier, il sera possible de visionner gratuitement le film-documentaire « Nous Tous » et de signer la [Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix](https://16mai.org/declaration/). “Syrians, Palestinians, Lebanese, Christians, Muslims, it doesn’t change anything for us. They are patients; they are human beings. It doesn’t matter if they are Sunni, Shia, Druze, or Christian. What I see are human beings.” Imagine if everyone thought like Dr. Jamal? Through his actions, he puts human dignity at the heart of his work. Here is a clip about Dr. Jamal [https://youtu.be/Q0YnN5xy5K4](https://youtu.be/Q0YnN5xy5K4) See how he does this in the documentary “All of Us” Live premiere, Sunday, May 15 at Gold Coast Cinema on LIU Post’s campus. The screening is free.

Brookville Church & Multifaith Campus

Gold Coast Cinema 720 Northern Boulevard Greenvale NY, 11548 Roslyn Harbor Nassau County



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T19:00:00