Le 16 mai 2022 se tiendra la 5e édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP).Pour cette journée qui sera célébrée dans le monde entier, il sera possible de visionner gratuitement le film-documentaire « Nous Tous » et de signer la [Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix](https://16mai.org/declaration/). Afin de promouvoir le vivre ensemble et l’acceptation de l’autre, Claire Amitié vous accueille pour la projection inédite en France du film « Nous Tous » de Pierre Pirard. Pierre Pirard est un grand ami de l’association, il a piloté le projet Claire Amitié Internationale 2025. Film sur le « Vivre ensemble », Nous Tous nous emmène à la rencontre entre chrétiens et musulmans. Claire Amitié Claire Amitié Tourcoing – Le Fresnoy Tourcoing Nord

