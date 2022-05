5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Cinéma Le Méliès, 10 mai 2022, Pau.

5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Cinéma Le Méliès, le mardi 10 mai à 20:15

Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de « l’autre », nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes ? Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de demain ? Et si, nous y prenions tous part en signant la [Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix](https://16mai.org/declaration/)?

Rencontre avec le réalisateur En partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde 64

Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques



2022-05-10T20:15:00 2022-05-10T22:30:00