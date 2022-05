5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix CENTRE TOUR À PLOMB, 16 mai 2022, Bruxelles.

5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

CENTRE TOUR À PLOMB, le lundi 16 mai à 19:00

Le 16 mai 2022 se tiendra la 5e édition de la [Journée Internationale du Vivre-ensemble en paix](https://16mai.org/) ! A toutes celles et ceux qui agissent ensemble contre les défis de notre époque, qui croient en une humanité réconciliée, consciente de son unité, nous adressons un message en vue de faire de la Journée Internationale du Vivre-ensemble en paix, le 16 mai, le moyen de tisser et renforcer le cercle de la fraternité entre les citoyen.ne.s, les communautés, les peuples et les états. Le but ultime de la journée Internationale du vivre ensemble dans la paix (JIVEP) est de sensibiliser un large groupe de citoyens du monde sur les valeurs de tolérance, d’inclusion, de compréhension et de solidarité. « Nous Tous » supporte cet évènement et propose à ses Partenaires de partager le film gratuitement du 14 au 22 mai. Apres la projection, nous invitons plusieurs intervenants du secteur associatif et académique bruxellois, a échanger sur la thématique du vivre ensemble dans une ville aussi cosmopolite que Bruxelles et signer la [Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix](https://16mai.org/declaration/).

Projection du film “Nous Tous” organisée par Brussels Academy

CENTRE TOUR À PLOMB bruxelles Bruxelles Bruxelles-Capitale



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T19:00:00 2022-05-16T21:00:00