Centre Culturel de Monastir, le mercredi 11 mai à 00:00

Célébrez avec nous la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ! Le 11 mai, participez à la projection du film documentaire “Nous Tous”, le film qui inspire, et montre de manière positive comment accepter l’autre dans ses différences. ✍️ N’oublions pas de signer la Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix pour contribuer à un monde de paix : [[https://16mai.org/declaration/](https://16mai.org/declaration/)](https://16mai.org/declaration/) La Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs organise une projection du film documentaire “Nous Tous” au Centre Culturel de Monastir Centre Culturel de Monastir Monastir

2022-05-11T00:00:00 2022-05-11T23:30:00

