5ème édition de la course inter entreprise Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

5ème édition de la course inter entreprise, 30 juin 2022, Valence. 5ème édition de la course inter entreprise Valence

2022-06-30 – 2022-06-30

Valence 26000 Au sein de chaque équipe, 4 coureurs se passeront le relais au terme d’un parcours de 5 km. Le départ sera donné du Parc de l’Epervière où sera installé un village entreprise. https://www.runningbusinesstour.fr/ Valence

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

5ème édition de la course inter entreprise 2022-06-30 was last modified: by 5ème édition de la course inter entreprise Valence 30 juin 2022

Valence Drôme