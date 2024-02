5ème édition bretonne de la Journée des loisirs Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, dimanche 7 avril 2024.

5ème édition bretonne de la Journée des loisirs Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Le temps d’une journée, venez découvrir ou redécouvrir toute la richesse des activités de loisirs de notre département. Nous vous proposons un après-midi festif et ludique ! Venez vous initier à de multiples jeux de table et de lancer, médiévaux ( Merlles, Alquerques, Hnefatfl, échecs, Mölkky, Palets,etc.), traditionnels et contemporains.

En partenariat avec la ludothèque à Lamballe-Armor et côtes d’Armor Destination. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

