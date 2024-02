5ÈME DUATHLON DE LUNEL Lunel, dimanche 17 mars 2024.

5ÈME DUATHLON DE LUNEL Lunel Hérault

Le duathlon Sprint, enchainement de 5km de course à pied, 20km de vélo de route et 2,5km de course à pied, sera à nouveau le support du Grand Prix Régional des clubs de division 3.

Organisé par Waimea Triathlon Club, avec le concours du Comité de l’Hérault et de la Ligue Régionale de Triathlon, de la Ville de Lunel, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Duathlon de Lunel se déroulera le dimanche 17 mars au départ du complexe sportif Pierre Ramadier.

Le Duathlon de Lunel est aussi le Championnat Départemental de Duathlon dans les catégories Benjamin et Minime sur XS et Cadet à Master sur S.

L’émulation et le spectacle seront au rendez-vous, avec une belle start-liste.

Ce duathlon reste bien sûr ouvert à tous avec une épreuve Sprint Open, un format XS, à partir de 12 ans et une course enfants pour les 8 11 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17 13:30:00

Complexe sportif Pierre Ramadier

451 Chemin des Boeufs

Lunel 34400 Hérault Occitanie

