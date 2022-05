5ème concentration Alpine

2022-09-10 12:00:00 – 2022-09-10 18:00:00 Alpine a une histoire toute particulière avec Thiron-Gardais puisque la célèbre berlinette A110 a été fabriquée dans le village. Afin de la célébrer, un événement de prestige est organisé pour tous les amateurs de belles voitures en présence des célébrités qui ont fait l’histoire de la marque. http://www.mairie-thiron-gardais.fr/?fbclid=IwAR2Qt1t9ocCc9vZSbDS8VM9CSuCs-eRzfQCU709aQbENK_st2Vrt_mJz94s Mairie de Thiron Gardais dernière mise à jour : 2022-05-20 par

