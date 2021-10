Metz Résidence Pilâtre de Rozier Metz, Moselle 5ème Club OEA Résidence Pilâtre de Rozier Metz Catégories d’évènement: Metz

La douane organise le 5ème Club OEA à Metz —————————————— **Résidence Pilâtre de Rozier** Foyer du Jeune Travailleur – Etap’HABITAT 2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ ### Accueil à partir de 8h45 **9h00 : introduction** Denis MARTINEZ, directeur interrégional des douanes du Grand Est **Intervention de l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des SI)** Michel ROCHELET, Délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information) **Se protéger au mieux en utilisant des outils multimédias : les bonnes pratiques à mettre en oeuvre** Sandrine BECKER, Commandant de police – Ministère de l’Intérieur ### Ateliers en demi-groupes **Groupe 1** * **Intervention de l’attaché douanier** **:** Yann TANGUY, attaché douanier au Maroc. * **Présentation Information sur le Made in France** **(IMF) :** Benoît METZGER, Cellule Conseil aux Entreprises. * **Intervention BPI France :** Marine JURKIEWICZ, chargée d’affaires international, Réseau Est. **Groupe 2** * **Intervention BPI France :** Marine JURKIEWICZ, chargée d’affaires international, Réseau Est. * **Intervention de l’attaché douanier :** Yann TANGUY, attaché douanier au Maroc. * **Les dispositifs douaniers anti-contrefaçons :** Elise GRITTI et Marie-Christine VALLEE, SRA. ### Clôture en assemblée plénière / Échanges / Remise d’un diplôme OEA * Florence WALLER-LEITNER, cheffe du Pôle Action Économique ### 13h00 – Cocktail déjeunatoire Réunion organisée en présence de : ———————————- ### Michel ROCHELET Délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) * 06 45 23 42 75 * [[Michel.Rochelet@ssi.gouv.fr](mailto:Michel.Rochelet@ssi.gouv.fr)](mailto:Michel.Rochelet@ssi.gouv.fr) ### Sandrine BECKER Commandant de police – Ministère de l’Intérieur * [[sandrine.becker@interieur.gouv.fr](mailto:sandrine.becker@interieur.gouv.fr)](mailto:sandrine.becker@interieur.gouv.fr) ### Marine JURKIEWICZ Chargée d’Affaires International, Réseau Est – BPI France * 03 83 67 42 27 – 06 72 22 00 62 * [[marine.jurkiewicz@bpifrance.fr](mailto:marine.jurkiewicz@bpifrance.fr)](mailto:marine.jurkiewicz@bpifrance.fr) ### Yann TANGUY Attaché douanier au Maroc ### Bureau de douanes d’Ennery **Agnès KELLER-MARTINEZ,** chef de bureau **Pascaline DUBOT,** responsable pôle gestion des procédures * [[gestion-procedures-ennery@douane.finances.gouv.fr](mailto:gestion-procedures-ennery@douane.finances.gouv.fr)](mailto:gestion-procedures-ennery@douane.finances.gouv.fr) ### Bureau de douanes de Nancy **Véronique SATRE-BUISSON,** responsable pôle gestion des procédures **Viviane GERARD,** pôle gestion des procédures * [[gestion-procedures-nancy@douane.finances.gouv.fr](mailto:gestion-procedures-nancy@douane.finances.gouv.fr)](mailto:gestion-procedures-nancy@douane.finances.gouv.fr) ### Direction régionale des douanes de Nancy **Florence WALLER-LEITNER,** cheffe du Pôle Action Économique * 09 70 27 75 12 / 06 64 57 11 13 * [[florence.waller-leitner@douane.finances.gouv.fr](mailto:florence.waller-leitner@douane.finances.gouv.fr)](mailto:florence.waller-leitner@douane.finances.gouv.fr) **Benoît METZGER,** Cellule Conseil aux Entreprises * 09 70 27 75 48 * [[benoit.metzger@douane.finances.gouv.fr](mailto:benoit.metzger@douane.finances.gouv.fr)](mailto:benoit.metzger@douane.finances.gouv.fr) ### Service Régional d’Audit (SRA) **Marie-Christine VALLEE / Elise GRITTI,** auditrices * 09 70 27 75 49 / 06 64 57 10 24 * 09 70 27 75 54 / 06 08 21 45 56 * [[sra-nancy@douane.finances.gouv.fr](mailto:sra-nancy@douane.finances.gouv.fr)](mailto:sra-nancy@douane.finances.gouv.fr) * [[oea-nancy@douane.finances.gouv.fr](mailto:oea-nancy@douane.finances.gouv.fr)](mailto:oea-nancy@douane.finances.gouv.fr) **Merci de vous rapprocher du bureau de douane en charge de votre entreprise pour vos inscriptions.**

Organisation du 5ème Club OEA qui se tiendra le 25 novembre prochain à Metz.

2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T13:00:00

