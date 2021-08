Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges 5EME CITY RUN DES 1000 MARCHES Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

5EME CITY RUN DES 1000 MARCHES 2021-09-05 07:30:00 07:30:00 – 2021-09-05 12:30:00 12:30:00 près de l'étang du parc impérial 7 Allée eugène delacroix
Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 10 EUR Le 5ème city run est organisé par la société d’Art et d’Histoire de Plombières-les-Bains. Trail découverte semi-urbain de 12.9km / 459 m D+ empruntant + de 1000 marches d’escaliers dont 974 montantes. Ouvert aux licenciés et non licenciés à partir de 16 ans.

Inscription uniquement en ligne sur lesportif.com.

Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les participants.

Départ de la course à 9h30. sah.plombieres88@gmail.com +33 6 85 42 15 13 Société d’Art et d’Histoire de Plombières dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT REMIREMONT

