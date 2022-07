5ÈME BROCANTE DU SPORTING CLUB DES ISLETTES

5ÈME BROCANTE DU SPORTING CLUB DES ISLETTES, 10 juillet 2022, . 5ÈME BROCANTE DU SPORTING CLUB DES ISLETTES



2022-07-10 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00 Venez chiner l’objet tant convoité lors de la brocante du foot organisée par le Sporting Club des Islettes, le dimanche 10 juillet 2022 de 6h à 18h au stade Dominique Vigour, à Les Islettes. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre +33 6 48 33 04 85 dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville