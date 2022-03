5ème Biennale internationale Breizh Aquarelle du Pays de Morlaix Guerlesquin, 2 avril 2022, Guerlesquin.

5ème Biennale internationale Breizh Aquarelle du Pays de Morlaix Rue du Docteur Quéré Les Halles Guerlesquin

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-24 18:30:00 Rue du Docteur Quéré Les Halles

Guerlesquin Finistère

La manifestation se déroule sur deux sites : l’espace du Roudour de Saint Martin des Champs et les Halles de Guerlesquin.

Pour cette 5ème édition, 58 aquarellistes et 6 carnettistes des 5 continents ont été invités ainsi que Jean-Paul MELINE, sculpteur.

Comme à chaque Biennale, le public pourra participer à des animations : des stages de haut niveau vous seront proposés, des conférences, rencontres avec les artistes, mais aussi de nombreuses démonstrations dans une salle de spectacle dédiée de 300 places. Elles seront retransmises en direct sur écran géant.

Les halles à Guerlesquin seront le cadre de démonstrations plus intimistes. Également, présentation de matériels beaux-arts grâce à aux partenaires de l’événement.

La Biennale vous incitera aussi à découvrir notre magnifique région et ses nombreux attraits, des visites et des journées de découverte (Château du Taureau, vieux gréement …) seront organisées.

Les groupes, scolaires, EHPAD… seront aussi accueillis.

gillesbrunerie@orange.fr https://biennaleinternationalebreizhaquarelle.com/

