5ème Avenue : le grand show de Noël Wettolsheim, 17 décembre 2022, Wettolsheim.

5ème Avenue : le grand show de Noël

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin

2022-12-17 – 2022-12-17

EUR Ce spectacle, tissant un lien entre les univers de la comédie musicale et du cabaret, se présente sous forme de tableaux chantés, dansés et joués, plus différents les uns que les autres, où le glamour est omniprésent par la manière dont les artistes revisitent, avec originalité, les œuvres de variété du répertoire national et international des années 1960 à nos jours ; mais aussi par la diversité et l’éclat des tenues de scène, ainsi que par la grâce et l’élégance des chorégraphies.

