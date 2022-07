5ème Auto Retro Beauce Audeville, 3 septembre 2022, Audeville.

5ème Auto Retro Beauce

Audeville Loiret

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-04 19:00:00

Audeville

Loiret

Audeville

Le Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre , la commune de Audeville organise le 5ème auto-retro Beauce.

Au programme : exposition de véhicules anciens ( voitures motos, véhicules utilitaires agricoles et tout ce qui peut rouler ).

2ème rassemblement de cyclomoteurs, bourse d’échange et parcours de liaison et concours d’élégance ( inscriptions au préalable ).

Restauration sur place avec cochon à la broche et grillades.

autoretrobeauce@orange.fr +33 6 18 35 31 57

Audeville

