5ème anniversaire du Moulin de Compayrot Doazon, 28 août 2021, Doazon.

5ème anniversaire du Moulin de Compayrot 2021-08-28 – 2021-08-28 Moulin de Compayrot 27 impasse Lauga

Doazon Pyrénées-Atlantiques Doazon

Visite tout au long de la journée du moulin et de l’huilerie. Marché de producteurs locaux avec l’Esbariade (bières), la ferme Lacoume (veau, boeuf), Domaine Castéra (vin Jurançon), Lucas Daban (fromage), savonnerie Beebulle (savon), Bernard Lacomme (vin de Cahors), Antoine Tavernier (miel), la ferme Lompré de Haut (porc), ferme Pallanne (beurre et crème)…

Animation musicale avec le groupe the Barking Spider.

12h : Restauration sur place (sous abri). Entrée : Assiette de charcuterie – Ferme Lompré de Haut. Plat : Osso Bucco, pomme de terre – Ferme Lacoume. Dessert : Crêpes sucrées – Moulin Compayrot.

+33 6 43 81 58 25

