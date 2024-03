5e tournoi d’échecs Georges Jardin Salle des Fêtes Chécy, dimanche 16 juin 2024.

5e tournoi d’échecs Georges Jardin La MJC de Chécy vous propose une journée festive lors de ce tournoi d’échecs ouvert à tous, amateur ou joueur de club. Les sections patchwork et billard vous présenteront leur loisir. Dimanche 16 juin, 09h00 Salle des Fêtes sur inscription; adulte : 12€, -18 ans : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T09:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T09:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

5e Tournoi Rapide Georges Jardin

Tournoi d’échecs rapide à handicap de temps.

Salle des Fêtes de Chécy (Place Jeanne d’Arc)

et découvrez dans les locaux de la MJC, 7 Place François Mitterrand :

– une exposition de patchwork

– une démonstration de billard

Ce tournoi est organisé par la MJC de Chécy en partenariat avec le CDJE45 (Comité Départemental du Jeu d’échecs du Loiret).

Pour qui ?

Ouvert à tous : licenciés et non-licenciés

Tournoi à handicap de temps, c’est quoi ?

A chaque partie on retire du temps au joueur le plus expérimenté en fonction de son classement. Si les deux joueurs ont le même niveau on ne retire pas de temps (2 minutes par tranche de 100 points ELO minimum 4 minutes).

Pour les joueurs non classés un classement estimé vous sera affecté en fonction de votre âge.

Récompenses à tous les participants et prix féminin :

grâce à nos partenaires, et au montant des inscriptions une récompense sera offerte à chaque participant.

Buvette et restauration pendant toute la durée du tournoi.

Que vous soyez amateur ou joueur de club, venez participer entre amis ou en famille à cette journée festive et conviviale.

En savoir plus

Toutes les infos sur https://mjc-checy.fr/tournoi-echecs-georges-jardin/

Contact : contact@cdje45.fr

Salle des Fêtes Place Jeanne d’Arc Checy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjc-checy.fr/tournoi-echecs-georges-jardin/ »}] [{« link »: « https://mjc-checy.fr/tournoi-echecs-georges-jardin/ »}, {« link »: « mailto:contact@cdje45.fr »}]

échecs Echecs