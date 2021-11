Menton Palais de l'Europe Alpes-Maritimes, Menton 5e Salon de l’orientation et de la formation professionnelle Palais de l’Europe Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le service Jeunesse de la Ville organise, en partenariat avec le CIO, la Mission Locale Est 06 et Pôle Emploi, la 5e édition du Salon de l’orientation et de la formation professionnelle. Plus de 38 stands seront présents, représentés par des lycées, universités, écoles, organismes de formation et professionnels de Menton et de son bassin. Rendez-vous le mardi 9 Novembre 2021 au Palais de l’Europe. Horaires : – 11h30 à 14h30 : ouvert à tous – 9h30-11h30 et 14h30-16h30 : réservé aux établissements scolaires L’objectif est de favoriser l’insertion des jeunes dans la commune en les mettant en relation avec des professionnels et en favorisant l’accompagnement à l’orientation. Au total, près de 700 élèves de 3e sont attendus pour découvrir divers métiers à travers des démonstrations, des échanges et des témoignages. L’événement est ouvert au public de 11h30 à 14h30. Pass sanitaire obligatoire. A noter : la Galerie d’Art Contemporain sera exceptionnellement fermée ce mardi 9 novembre. Rendez-vous le mardi 9 Novembre 2021 au Palais de l’Europe. Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

