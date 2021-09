Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne 5e Marathon de la nouvelle Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

[L’association De Fil(le) en Récit](http://defillenrecit.fr/) en partenariat avec la médiathèque Simone-de-Beauvoir organise le 5e marathon d’écriture de nouvelles de Ramonville. ### 24 heures pour écrire ! Départ le samedi 23 octobre à 17h30 : le sujet ou la phrase d’accroche sont lancés et vous écrivez pendant 24 heures, avec une arrivée prévue le dimanche 24 octobre à 17h30. Apportez vos ordinateurs portables, de quoi vous sustenter et votre duvet au cas où ! Valérie Anna sera là pour vous soutenir et vous aider en cas d’arrêt dans l’inspiration ou de problème d’écriture. Participation gratuite. N’hésitez-pas à vous inscrire auprès de l’association ou de Marion à la médiathèque. À vos marques, prêt·es, partez ! Places limitées – Réservation obligatoire au 05 61 73 51 56

