Impromptus dansés : Chorégraphie d’un invisible paysage, avec Le Carré d’art 5e Lieu Strasbourg, 13 mai 2023, Strasbourg.

L’association Le Carré d’Art, menée par les créations dansées d’Irena Tatiboit, vous propose des impromptus rythmés dans le parcours d’exposition Un voyage à Strasbourg. Une danse de l’instant, comme la possibilité d’un récit imaginaire des dedans et des dehors, et pour dialoguer avec l’espace du 5e Lieu. Les corps des danseuses deviennent des corps-paysages, inspirés par des visions de mobilités strasbourgeoises. Irena Tatiboit déserte les salles de spectacle pour confronter ces mouvements de danse aux environnements urbains, ou naturels, et pour réinventer des chorégraphies nourries de ces paysages parfois invisibles.

5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 23 84 65 https://5elieu.strasbourg.eu/ https://www.facebook.com/5elieu/;https://www.instagram.com/5elieu/ Gratuit et ouvert à tous les publics, le 5e Lieu propose d’explorer, de comprendre et d’investir Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture et son patrimoine.

L’exposition Un voyage à Strasbourg offre une promenade immersive à travers la ville. Elle s’affiche comme une invitation à vivre une expérience de Strasbourg, ville active, habitée, en transformation. Vous pouvez y (re)découvrir la ville à la lumière de ses paysages, au moyen de dispositifs multimédia, de vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de matériaux….

Le cheminement dans l’exposition donne à voir un panorama architectural à 360° avec des vues inédites sur les bâtiments emblématiques de la place du Château et de la place de la Cathédrale. Tram A/D : arrêt Grand’rue

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

