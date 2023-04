5e Journée nationale de l’écrivain public Ministère de la Justice – Auditorium Olympe de Gouges Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adultes. payant Réservation en ligne obligatoire Journée de débats et d’échanges entre professionnels du monde francophone sur le métier d’écrivain public. Pour sa cinquième Journée nationale de l’écrivain public, l’Académie des écrivains publics de France accueillera des écrivains publics de plusieurs pays du monde francophone, afin de mettre en perspective les différentes pratiques et les façons d’exercer ce métier. Ministère de la Justice – Auditorium Olympe de Gouges 35 rue de la Gare 75019 Paris Contact : https://ecrivains-publics.fr/blog/5e-jnep-lecrivain-public-dans-le-monde-francophone/ https://www.helloasso.com/associations/academie-des-ecrivains-publics-de-france/evenements/5e-journee-nationale-de-l-ecrivain-public-jnep

