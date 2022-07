5e Festival National de Pétanque de la Ville de Sens Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne Le plus bel évènement pétanque du Nord de l’Yonne ! 5e festival de pétanque de la Ville de Sens avec :

– Le 2e national triplette et son Grand Prix complémentaire,

– 3 trophées du Département 89 en Triplettes limité à 256 équipes,

– Le 2e National Doublette Féminin « Trophée de la Région BFC » limité à 128 équipes,

