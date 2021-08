Montreux Montreux Meurthe-et-Moselle, Montreux 5E FESTIVAL HUMOUR ET JAZZ Montreux Montreux Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Montreux Meurthe-et-Moselle Montreux 16 EUR La 5ème édition du festival de l’Humour et du Jazz de Montreux aura lieu du 19 au 21 août 2021, à Montreux entre Badonviller et Blâmont, pas en Suisse !

Chaque soir du 19 au 21 juin. Billetterie en vente à Salm’s Burger à Badonviller et Restaurant Chez Nous à Raon-l’Etape, billetterie également en ligne sur : https://www.weezevent.com/montreux2021 associationjust@gmail.com +33 6 04 03 01 90 http://www.festival-montreux.fr/ Association Just dernière mise à jour : 2021-07-31 par

