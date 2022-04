5e Festi’Orgues, Manivelles et Vieux Pistons Montcenis Montcenis Catégories d’évènement: Montcenis

Montcenis Saône-et-Loire Montcenis EUR Samedi : voitures anciennes, orgues de barbarie, cor des alpes, chanteurs de rue, conteur et sa musicienne, limonaire et à 21h : spectacle salle des Ursulines.

