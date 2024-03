5e Étage Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement, vendredi 24 mai 2024.

5e Étage Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir à l’occasion du 25e Festival National de Théâtre Amateur 5e Étage de Natacha Astuto par la Cie La Troupalex.

De Natacha Astuto



Lyon, France, 1943. Armande, Claire, Solange et Marthe sont des résistantes engagées, courageuses et efficaces. Inconditionnelles de la liberté, elles sont prêtes à tout pour sauver la France de l’occupant qui l’étouffe. De mission en mission, elles finiront par mettre au point et exécuter celle dont tous les Français ont dû rêver.



Au-delà de ce chapitre sombre et douloureux de l’Histoire de la 2e Guerre Mondiale, c’est avant tout une belle histoire d’amitié entre ces quatre femmes aux caractères diamétralement opposés.



25e Festival National de Théâtre

Cie La Troupalex

Mise en scène Alexandre Zanotti

Durée 1h25 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 5e Étage Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-21 par Ville de Marseille