5e édition – Nettoyons la Nature Bommes

Gironde

5e édition – Nettoyons la Nature 2021-10-16 Base nautique de Bommes 22 Lieu Dit Tachon

Bommes Gironde Objectif : Nettoyage de la vallée du Ciron en canoë ou à pied, de la halte nautique de Bommes et du bord des routes autour de la commune. AU PROGRAMME :

9h00 : Accueil des participants et remise du matériel

9H30 : Répartition des équipes sur les différents secteurs à nettoyer

13H30 : Retour des équipes et tri des déchets

14H00 : Fin de l’action LISTE DU MATÉRIEL :

Le Kit “Nettoyons la nature” sera fourni (chasuble, gants, poche poubelle), ainsi que le matériel de navigation (gilet de sauvetage, pagaie et canoë 2 ou 3 places).

dernière mise à jour : 2021-09-27