5e édition du week-end de la francophonie Stade municipal de Yèbles Nogent-sur-Avon, samedi 23 mars 2024.

5e édition du week-end de la francophonie Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 23 et 24 mars Stade municipal de Yèbles Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:59:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:59:00+01:00

La ville de Yèbles fête la francophonie avec un événement de dimension internationale, dans une ambiance festive et multiculturelle avec plus de 40 pays représentés, et le Vietnam à l’honneur.

Stade municipal de Yèbles 11 rue de la Fontaine – 77390 Yèbles Nogent-sur-Avon 77390 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.yebles.fr/evenement/5e-week-end-de-la-francophonie/ »}]

