5e édition du Festival Prise Directe Place Cadet Rousselle, 21 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

5e édition du Festival Prise Directe

du samedi 21 mai au dimanche 19 juin à Place Cadet Rousselle

Tous les deux ans, le Festival Prise Directe propose sur toute la métropole lilloise des lectures, des spectacles, des concerts et des performances, sur des thématiques en prise avec l’aujourd’hui. C’est un Festival itinérant, qui emmène le public durant 8 jours dans des théâtres, des musées, des médiathèques, ou scènes de musique. Cette année est proposée une édition singulière car elle se déroule à l’extérieur, dans la nature. La proposition de Lille 3000 à rejoindre les Caps, randonnées artistiques dans le cadre d’Utopia, nous a permis de développer le concept de parcours en extérieur, pour 5 journées de lectures-musicales, de poésie slamée, ou de performances entre rap et musique. Deux soirées complètent ce programme pour des rendez-vous avec l’émergence théâtrale et musicale. Chaussez vos tennis, et partez en excursion, en balade ou promenade, et, le long de chemins, au détour de sous-bois ou encore en voguant sur des canaux au milieu des Hortillonnages, arrêtez-vous pour des haltes artistiques d’une quinzaine de minutes chacune, sur le thème de la nature, écrites et créées pour le festival. Des auteurs et autrices lisent leurs textes, accompagné.e.s d’un basson, d’un violoncelle, d’un violon ou d’une guitare, des slameurs et slameuses, rappeurs et rappeuses, clament leur mots, en rencontre avec un clavier, un harmonium ou encore des percussions. Au programme Artistes : Mariette Navarro (Dramaturge, autrice et poétesse), Timothée Couteau (Violoncelliste et compositeur), Chloé Monteiro (Élève comédienne à l’École du Nord) et d’autres encore… 85 créations, 43 lectures, 45 auteurs, 16 ateliers, 17 spectacles… Randonnées artistiques & soirées Samedi 21 Mai 14h / 14h30 / 15h Promenade au Bois Leurent – Roncq Lundi 23 Mai 18h Soirée Lectures Théâtre du Nord – Lille Samedi 04 + Di. 05 Juin 10h30 / 15h Excursion dans les Hortillonnages Festival international de jardins Hortillonnages Amiens Jeudi 16 Juin 19h Soirée concert avec le FLOW La Bulle Café – Lille Samedi 18 Juin 14h30 / 15h Balade des 3 parcs Seclin Dimanche 19 Juin 14h30 / 16h30 Circuit au Parc du LaM Villeneuve d’Ascq

Gratuit sur réservation, jauges réduites par départ

5e édition du Festival Prise Directe du 21 mai au 19 juin 2022 La rencontre des artistes se déroulera dans la nature: parcours en extérieur, 5 journées et 2 soirées de lectures-musicales.

Place Cadet Rousselle Place Cadet Rousselle Villeneuve-d’Ascq Babylone Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00