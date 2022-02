5e Bourse d’échange Auto-Moto (organisé par le moto club Les Cagouilles Chromées) Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

2022-04-18 – 2022-04-18

Hourtin Gironde Hourtin Lundi de Pâques le 18 avril 2022 5e Bourse d’échange Auto-Moto (organisé par le moto club Les Cagouilles Chromées) au Port d’Hourtin Exposition voitures d’époque (parking réservé aux véhicules anciens) – entrée gratuite Pièces auto – moto – miniatures – affiches – livres – revues… Buvette et restauration sur place Réservation exposants 06 09 14 15 34 / pinaud.nicole@orange.fr Lundi de Pâques le 18 avril 2022 5e Bourse d’échange Auto-Moto (organisé par le moto club Les Cagouilles Chromées) au Port d’Hourtin Exposition voitures d’époque (parking réservé aux véhicules anciens) – entrée gratuite Pièces auto – moto – miniatures – affiches – livres – revues… Buvette et restauration sur place Réservation exposants 06 09 14 15 34 / pinaud.nicole@orange.fr +33 6 09 14 15 34 Lundi de Pâques le 18 avril 2022 5e Bourse d’échange Auto-Moto (organisé par le moto club Les Cagouilles Chromées) au Port d’Hourtin Exposition voitures d’époque (parking réservé aux véhicules anciens) – entrée gratuite Pièces auto – moto – miniatures – affiches – livres – revues… Buvette et restauration sur place Réservation exposants 06 09 14 15 34 / pinaud.nicole@orange.fr vervimine

