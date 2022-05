5e biennale du verre Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

5e biennale du verre Saint-Just-Saint-Rambert, 14 octobre 2022, Saint-Just-Saint-Rambert. 5e biennale du verre Salles de l’embarcadère 58, Avenue des barques Saint-Just-Saint-Rambert

2022-10-14 – 2022-10-16 Salles de l’embarcadère 58, Avenue des barques

Saint-Just-Saint-Rambert Loire Cette manifestation est un hommage aux verriers pontois qui, par leur talent et leur savoir-faire, font rayonner leur entreprise classée « Entreprise du patrimoine vivant » en France et dans le monde. memoire.patrimoine42@gmail.com +33 4 77 52 08 97 http://memoire-patrimoine42.com/ Salles de l’embarcadère 58, Avenue des barques Saint-Just-Saint-Rambert

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu Saint-Just-Saint-Rambert Adresse Salles de l'embarcadère 58, Avenue des barques Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville Salles de l'embarcadère 58, Avenue des barques Saint-Just-Saint-Rambert Departement Loire

Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-saint-rambert/

5e biennale du verre Saint-Just-Saint-Rambert 2022-10-14 was last modified: by 5e biennale du verre Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 14 octobre 2022 Loire Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert Loire