Café littéraire 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains, vendredi 16 février 2024.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

À 14h Centre Social Saint Exupéry.

Emily Dickinson née en 1830 à Amherst dans le Massachusetts et décédée en 1886 dans la même ville, c’est l’une des plus grande poétesse américaine de l’histoire. Issue d’une famille aisée ayant des liens communautaires forts, sa vie est entourée de nombreux mystères : elle a vécu une vie introvertie et recluse à partir de l’âge de trente ans.

Thème : Les recluses.

