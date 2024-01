Café littéraire 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains, vendredi 26 janvier 2024.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2024-01-26 14:00:00

fin : 2024-01-26 17:00:00

À 14h Centre Social Saint Exupéry.

Milan Kundera (1929-2023) Romancier, essayiste et dramaturge tchèque naturalisé français. Défenseur infatigable du roman et du droit à la fiction, au parcours intellectuel et personnel complexe. Il est notamment connu pour ses œuvres L’insoutenable légèreté de l’être, La Plaisanterie ou encore L’Immortalité.

Entre destin, hasard et choix, sera le thème de ce mois de janvier où certains consultent les horoscopes et pronostiquent pour l’année à venir, quand d’autres jouent leur vie à pile ou face…

5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Centre Social Saint Exupéry

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



