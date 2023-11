L’évènement de Noël à l’Atelier Marceau 5b rue Marceau Lambesc, 25 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Pour chiner et vous permettre de préparer vos cadeaux à mettre sous le sapin, l’Atelier Marceau ouvre ses portes exceptionnellement les week-ends !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

5b rue Marceau L’Atelier Marceau

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To help you prepare your gifts for the Christmas tree, Atelier Marceau is opening its doors on weekends!

El Atelier Marceau abre sus puertas los fines de semana para ayudarle a preparar sus regalos y ponerlos bajo el árbol

Um zu stöbern und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Geschenke für unter den Baum zu legen, öffnet das Atelier Marceau ausnahmsweise an den Wochenenden seine Türen!

Mise à jour le 2023-11-15 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc